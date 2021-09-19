МИД Франции предрек последствия для НАТО из-за кризиса в отношениях с США

Кризис в отношениях Франции с США из-за соглашения об оборонном сотрудничестве американцев с Австралией и Великобританией отразится на будущем НАТО. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, сообщила Le Figaro.

Дипломат напомнил, что по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в НАТО начали обсуждать новую стратегическую концепцию альянса. Работа над ней будет проходить в рамках грядущего саммита НАТО в Мадриде. И соглашение АUКUS, которого достигли США, Британия и Австралии, также отразится на будущей стратегии, предупредил Ле Дриан.

Вслед за тем, как страны договорились о трехстороннем партнерстве, Австралия отказалась от контракта на строительство 12 подлодок, заключенного с Францией пять лет назад. Вместо французских субмарин Австралия получит американские. В Париже назвали это «ударом в спину».

Глава МИД Франции ранее заявил, что в такой сделке прослеживается двуличие и ложь. Ле Дриан подчеркнул, что подобное неприемлемо для отношений с союзниками.

По мнению политологов, новый оборонный альянс нацелен против Китая и России.