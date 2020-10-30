Вашингтон готовится к протестам в день выборов президента США

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что, по ее данным, «некоторые люди хотели бы устроить беспорядки» в городе 3 ноября — в день выборов президента США. Национальная гвардия уже находится «в состоянии тревоги».

«Мы пока не обращались с дополнительными запросами к Национальной гвардии. Однако она находится в состоянии тревоги на случай, если нам будет необходимо изменить это положение», — сказала Боузер. Ее слова приводит РИА «Новости» в Telegram-канале.

Выборы главы Белого дома состоятся уже в следующий вторник. Главным конкурентом действующего президента — республиканца Дональда Трампа, — является кандидат от демократов Джо Байден. Помимо главы государства американцы изберут Палату представителей, треть Сената, и еще нескольких губернаторов. Также пройдут выборы в местные органы власти.

Ранее россиянин Виктор Бут, отбывающий срок в американской тюрьме по обвинению в контрабанде оружия, рассказал, что противостояние Трампа и Байдена в борьбе за президентское кресло может вылиться в гражданскую войну. По словам Бута, и демократы, и республиканцы «готовы использовать любые трюки и приемы из опыта всех цветных революций и переворотов» из арсенала США. Речь может идти о массовых протестах, оккупации Белого дома, и «всех трюках майдана».