Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдет в учебники истории, как официальная дата начала второй гражданской войны в США. Обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения Виктор Бут гражданин России

По его словам, и демократы, и республиканцы «готовы использовать любые трюки и приемы из опыта всех цветных революций и переворотов» из арсенала США. Речь может идти о массовых протестах, оккупации Белого дома, а также «всех трюках майдана».

Для отвлечения внимания, считает Бут, Вашингтон может устроить отвлекающее событие, «которое полностью сменит весь дискурс». Возможно, затеет войну с Ираном или Китаем.

В следующий вторник, 3 ноября, в США состоятся всеобщие выборы. Помимо президента американцы изберут Палату представителей, треть Сената, нескольких губернаторов. Также пройдут выборы в местные органы власти.

Виктора Бута задержали в 2008 году по американскому запросу. В 2012-м суд в Нью-Йорке признал его виновным в попытке контрабанды оружия, приговорив к 25 годам тюрьмы.