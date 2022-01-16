Вашингтон анонсировал новые дипломатические шаги в переговорах с Россией

Дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России администрация США сможет представить в начале наступающей недели. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

На завершившейся неделе Россия провела три встречи со странами Запада — в Женеве с представителями США, в Брюсселе с членами НАТО, а также в Вене с участниками ОБСЕ. В ходе мероприятий стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины и архитектуру европейской безопасности. Были выявлены ощутимые расхождения в позициях сторон, стороны не договорились о новых контактах.

«Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», — сообщил Салливан.

Он также повторил, что Штаты готовы как к обострению ситуации, так и к продолжению дипломатических мероприятий.

Ранее Пентагон заявил о поиске Россией повода для вторжения на Украину. По словам официального представителя ведомства Джон Кирби, минобороны США обладает подтверждающей информацией.