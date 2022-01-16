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    16 января 2022, 23:43

    Вашингтон анонсировал новые дипломатические шаги в переговорах с Россией

    Салливан: информацию о новых дипшагах в отношении РФ Вашингтон представит на следующей неделе

    Алексей Иванчин

    Дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России администрация США сможет представить в начале наступающей недели. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

    На завершившейся неделе Россия провела три встречи со странами Запада — в Женеве с представителями США, в Брюсселе с членами НАТО, а также в Вене с участниками ОБСЕ. В ходе мероприятий стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины и архитектуру европейской безопасности. Были выявлены ощутимые расхождения в позициях сторон, стороны не договорились о новых контактах.

    «Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», — сообщил Салливан.

    Он также повторил, что Штаты готовы как к обострению ситуации, так и к продолжению дипломатических мероприятий.

    Ранее Пентагон заявил о поиске Россией повода для вторжения на Украину. По словам официального представителя ведомства Джон Кирби, минобороны США обладает подтверждающей информацией.