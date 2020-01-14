«Как тут не вспомнить Аршавина с его «Ваши ожидания — это ваши проблемы», — заметили россияне.

Многих интернет-пользователей неприятно удивило замечание эстонского президента. По их мнению, масштабы задачи двух государств нельзя сопоставить.

«У России и Эстонии разные задачи, у России — как бы сдержать беспредел исключительного гегемона, а у Эстонии — побольше квот выпросить на поставку шпрот в Евросоюз!» — пояснили они.

Ранее Керсти Кальюлайд подчеркнула, что Россия не оправдала надежд эстонцев на изменения в стране.