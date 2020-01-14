«Ваши ожидания — ваши проблемы». Россияне ответили на разочарование президента Эстонии
Жители России ответили на высказывание главы Эстонии Керсти Кальюлайд о разочаровании в России словами бывшего капитана сборной по футболу Андрея Аршавина. После проигрыша на Евро-2012 он заявил: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Об этом сообщило РИА ФАН.
«Как тут не вспомнить Аршавина с его «Ваши ожидания — это ваши проблемы», — заметили россияне.
Многих интернет-пользователей неприятно удивило замечание эстонского президента. По их мнению, масштабы задачи двух государств нельзя сопоставить.
«У России и Эстонии разные задачи, у России — как бы сдержать беспредел исключительного гегемона, а у Эстонии — побольше квот выпросить на поставку шпрот в Евросоюз!» — пояснили они.
Ранее Керсти Кальюлайд подчеркнула, что Россия не оправдала надежд эстонцев на изменения в стране.