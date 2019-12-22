Варшава обвинила Путина в подрыве поиска истины о начале Второй мировой

В Варшаве заявили, что слова президента Владимира Путина подрывают успехи польских и российских экспертов по поиску истины в трактовке начала Второй мировой войны. Такое заявление сделали в МИД Польши после пресс-конференции российского президента.

«С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — заявили в МИД Польши, ведомство цитирует РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что было бы правильно возобновить работу Группы по сложным вопросам. В пример дипломаты привели президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, «несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях».

В МИД заявили, что честный взгляд вместо пропаганды позволил бы отдать дань уважения миллионам жертв сталинских репрессий. Официальной позицией Польши остается то, что в 1939 году на страну напали СССР и Германия.

Вопрос о начале Второй мировой войны поднял президент Владимир Путин на большой пресс-конференции. Он, в частности, сказал, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны.