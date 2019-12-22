В Польше поспорили с Путиным о причинах начала Второй мировой войны

19 декабря на ежегодной пресс-конференции президент России осудил сентябрьскую резолюцию Европарламента, в которой пакт Молотова — Риббентропа был назван одной из причин начала войны.

По словам Путина, «ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма». Он напомнил, что в 1938 году Великобритания и Франция заключили с Гитлером Мюнхенское соглашение «по разделу Чехословакии», в котором также участвовала Польша.

А после ее раздела по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа советские войска зашли на территорию республики, «после того, как польское правительство утратило контроль» над тем, что происходит на его территории. Путин пообещал написать статью по этому вопросу на основе архивных документов.

В Институте национальной памяти в ответ заявили, что подписывая пакт и гитлеровская Германия, и Советский Союз «готовились к политике имперских завоеваний свободных наций — с целью их порабощения и подчинения тоталитарным режимам». Там добавили, что документ «стал предпосылкой Второй мировой войны».

Институт национальной памяти — государственное учреждение, которое изучает деятельность органов госбезопасности Польши, гитлеровской Германии и СССР до 1990 года с целью расследования преступлений, совершенных по отношению к польским гражданам в это время.