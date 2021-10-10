Варшава напугала Евросоюз Poleexit

Верховный суд Польши постановил, что верховенство закона Европейского Союза противоречит конституции страны. Беспрецедентное решение, поддержанное премьер-министром страны Матеушем Моравецким, усилило опасения ЕС, что Варшава может выйти из сообщества. Речь идет о спорных вопросах, правах ЛГБТ и независимостью судебной системы Польши.

Приветствуя решение суда, польский премьер сказал, что к каждому государству-члену ЕС следует относиться с уважением, союзе не должен быть просто «группой равных и более равных». Как стало известно изданию Мetro, политики всей Европы забили тревогу, что присоединившая к ЕС в 2004 году страна готовится к «Полекситу».

Министры иностранных дел Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что у Польши есть моральное и юридическое обязательство уважать общие правила союза.

Европейская комиссия также предупредила, что может применить финансовые санкции. В частности, отказать в средствах многочисленным «свободным от ЛГБТ» зонам по всей Польше.

Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии «Гражданская платформа» и экс-президент Европейского совета Дональд Туск призвал людей выйти на улицы в ответ на постановление. Проживающие в Великобритании поляки также предложили соотечественников выйти на улицы Варшавы и Кракова.

На днях Евросоюз уже предупреждал Польшу о возможных запретительных мерах. Варшава на угрозы официально не реагировала.