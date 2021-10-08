ЕС пригрозил Варшаве санкциями из-за решения о верховенстве польской Конституции

Большой спор разгорелся между судебной системой Польши и Евросоюзом. Конституционный суд в Варшаве признал, что на территории страны действует верховенство основного польского закона, а не европейского права. Еврокомиссия отвергла такое решение и пригрозила жесткими мерами.

В Еврокомиссии подчеркнули, что все постановления европейского суда обязательны для всех стран-членов ЕС. Законы Евросоюза имеют приоритет над национальными, в том числе и над Конституциями отдельных стран.

«Мы подробно проанализируем решение Конституционного суда Польши и определимся с дальнейшими шагами. ЕС — это сообщество ценностей и закона, которые должны соблюдаться во всех странах-членах… Перед ЕК стоит задача обеспечения надлежащего функционирования правопорядка ЕС, и она продолжит этим заниматься», — отмечается на сайте комиссии.

В итоге из-за некоторых изменений в польских законах Брюссель грозит Варшаве экономическими ограничениями. Польские власти пока на это не реагируют и не спешат выполнять требования Еврокомиссии.