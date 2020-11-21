Ванецян: Пашинян требовал жесткого подавления протестов в 2019 году

По его словам, Пашинян поручил ему отправиться в регион вместе со спецназом. Ванецян ответил, что не может этого сделать, так как в полномочия спецназа входит лишь антитеррористическая деятельность.

«Пашинян названивал мне, Осипяну (бывшему начальнику полиции Армении — прим. ред.), требовал расправ, заявлял, что хочет видеть „море крови“», — заявил Ванецян.

В результате им все же удалось пресечь протесты жителей Иджевана без насилия.

Ранее Пашинян назвал протестующих оппозиционеров «скулящими под стенами» и добавил, что ждет армию, чтобы разобраться с вышедшими на улицы. Общественные и политические деятели осудили такое заявление премьера и назвали его призывом к гражданской войне.

Не оставили без внимания пост Пашиняна и его сторонники. Руководитель его офиса Вараг Сисерян заявил, что написал заявление об отставке и вышел из партии «Гражданский договор». Еще одна сторонница Пашиняна, депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян, объявила, что уходит из парламента.