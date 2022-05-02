СК возбудил дело после осквернения памятника советским солдатам в Литве

Уголовное дело по факту осквернения памятника советским солдатам в городе Неринга в Литве. Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. „а“ и „б“ части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное с группой лиц)», — говорится в сообщении.

По информации СК, вандалы с помощью краски нанесли повреждения памятному знаку, установленному на месте гибели семи Героев Советского Союза — бойцов 113-го стрелкового полка 32-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии. В настоящее время устаналиваются причастные к произошедшему. Их действиям дадут соответствующую уголовно-правовую оценку.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение следователям завести уголовное дело по факту похищения украинскими военными православного священника в Луганской Народной Республике. По имеющимся сведениям, священник в ходе общения с сотрудником местной администрации заявил о необходимости объединения славянских народов. Также его обвинили в передаче данных о позициях ВСУ российским военным.

Также сообщалось, что Следственный комитет расследует и задокументирует факты атак украинской армии в Воронежской и Курской областях.