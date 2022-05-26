Вандалы снова осквернили памятник Суворову в Альпах. Видео

В швейцарских Альпах неизвестные во второй раз осквернили памятник Александру Суворову. Вандалы разбросали оставленные у монумента цветы и растоптали установленные рядом с ним декоративные элементы.

Кадры произошедшего появились в Сети. Очевидцы показали разбитые лампады, ангелочков и раздавленные свечи.

В прошлый раз памятник полководцу, который установлен на принадлежащем России участке земли, облили желтой и синей краской.

В Словакии в середине мая вандалы осквернили мемориал красноармейцам, павшим в борьбе с нацизмом, в городе Попрад.