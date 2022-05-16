Вандалы осквернили еще один мемориал бойцам Красной армии в Словакии

В Словакии осквернен еще один мемориал красноармейцам, павшим в борьбе с нацизмом. На этот раз пострадал памятник в городе Попрад на севере страны. Об этом сообщило посольство России в Братиславе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Решительно осуждаем очередной акт вандализма в отношении советского мемориала, на сей раз в городе Попрад. Рассматриваем его как провокационный и недопустимый, о чем мы информировали МИД Словакии соответствующей нотой. Настаиваем на проведении разбирательства и приведении памятника в первоначальный вид», — говорится в заявлении диппредставительства.

Ранее от вандалов пострадал памятник воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе страны. Там неизвестные нарисовали символ, который используется на эмблеме украинского батальона «Азов»*.

Осквернение памятника осудил генеральный прокурор страны Марош Жилинка. Он заявил, что расследование будет вестись на предмет экстремизма. Подобные действия, как заметил Жилинка, совершенно недопустимы и не могут быть прикрыты ложной солидарностью с Украиной.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.