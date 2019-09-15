Вандалы оставили «послание» Зеленскому на оскверненном памятнике
«В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник», — написал Долинский в Facebook.
Он добавил, что неизвестные оставили на месте преступления записку, в которой упоминаются украинский президент Владимир Зеленский, бывший глава Минтранса страны Евгений Червоненко, а также сам Долинский.
На фотографии, которую опубликовал глава комитета, видно, что вандалы разрисовали памятник свастиками.
Ранее в сентябре неизвестные осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны во Львове. Злоумышленники нанесли на памятник надписи и советскую символику.
Этот случай был не первым. В июне 2019 года националисты разрушили памятник маршалу Победы Георгию Жукову в Харькове. Бюст спустя месяц восстановили и вернули на место. А в Полтаве вандалы написали краской слово «враг» на памятнике Герою Советского Союза Николаю Ватутину.