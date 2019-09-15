  • Вандалы оставили «послание» Зеленскому на оскверненном памятнике

    15 сентября 2019, 22:07

    Мария Борисова

    Мемориал на месте массового убийства евреев осквернили в Николаевской области Украины. Вандалы оставили записку с упоминанием имени Владимира Зеленского. Об этом сообщил руководитель Украинского Еврейского комитета Эдуард Долинский.
    Вандалы оставили «послание» Зеленскому на оскверненном памятнике

    «В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник», — написал Долинский в Facebook.

    Он добавил, что неизвестные оставили на месте преступления записку, в которой упоминаются украинский президент Владимир Зеленский, бывший глава Минтранса страны Евгений Червоненко, а также сам Долинский.

    На фотографии, которую опубликовал глава комитета, видно, что вандалы разрисовали памятник свастиками.

    Ранее в сентябре неизвестные осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны во Львове. Злоумышленники нанесли на памятник надписи и советскую символику.

    Этот случай был не первым. В июне 2019 года националисты разрушили памятник маршалу Победы Георгию Жукову в Харькове. Бюст спустя месяц восстановили и вернули на место. А в Полтаве вандалы написали краской слово «враг» на памятнике Герою Советского Союза Николаю Ватутину.