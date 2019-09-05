  • Вандалы осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны во Львове

    05 сентября 2019, 18:53

    Андрей Иванов

    Надписи и советскую символику нарисовали вокруг Ордена Великой Отечественной войны на мемориале на Марсовом поле во Львове. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
    Вандалы осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны во Львове

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    «В Шевченковский отдел полиции 5 сентября, около 08:00, поступило сообщение о том, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал», — говорится в сообщении региональной полиции.

    По факту произошедшего назначена проверка.

    Это не первый случай, когда вандалы оскверняют памятники Великой Отечественной войны, установленные в украинских городах.

    В июне 2019 года националисты снесли памятник маршалу Победы Георгию Жукову в Харькове, рядом с Дворцом спорта. Бюст спустя месяц восстановили и вернули на место.

    Также в начале лета в Полтаве вандалы написали краской на памятнике Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину слово «враг».