Вандалы осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны во Львове
Надписи и советскую символику нарисовали вокруг Ордена Великой Отечественной войны на мемориале на Марсовом поле во Львове. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
Вандалы напали на памятник Ватутину в ПолтавеПодробнее
«В Шевченковский отдел полиции 5 сентября, около 08:00, поступило сообщение о том, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал», — говорится в сообщении региональной полиции.
По факту произошедшего назначена проверка.
Это не первый случай, когда вандалы оскверняют памятники Великой Отечественной войны, установленные в украинских городах.
В июне 2019 года националисты снесли памятник маршалу Победы Георгию Жукову в Харькове, рядом с Дворцом спорта. Бюст спустя месяц восстановили и вернули на место.
Также в начале лета в Полтаве вандалы написали краской на памятнике Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину слово «враг».