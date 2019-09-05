Вандалы осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны во Львове

Вандалы напали на памятник Ватутину в Полтаве Подробнее

«В Шевченковский отдел полиции 5 сентября, около 08:00, поступило сообщение о том, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал», — говорится в сообщении региональной полиции.

По факту произошедшего назначена проверка.

Это не первый случай, когда вандалы оскверняют памятники Великой Отечественной войны, установленные в украинских городах.

В июне 2019 года националисты снесли памятник маршалу Победы Георгию Жукову в Харькове, рядом с Дворцом спорта. Бюст спустя месяц восстановили и вернули на место.

Также в начале лета в Полтаве вандалы написали краской на памятнике Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину слово «враг».