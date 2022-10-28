Вандалы облили краской православную церковь в Женеве | 360°

Мир 28 октября 2022, 20:18 Вандалы облили краской православную церковь в Женеве Постпредство России: в Женеве неизвестные залили краской православную церковь РИА "Новости"

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Вандалы облили краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. Об этом постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН сообщило в Telegram-канале.

Правонарушение зафиксировали в ночь на 29 октября. Представители дипмиссии надеются, что швейцарские власти проведут расследование и привлекут злоумышленников к ответственности

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«Группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве — действующий с 1961 года ставропигиальный приход Русской православной церкви», — говорится в сообщении.

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В дипмиссии также отметили, что «осквернение любых религиозных объектов совершенно неприемлемо. При этом послы напомнили, что за этот год в швейцарских Альпах неизвестные дв раза осквернили памятник Александру Суворову.

Ранее неизвестные залили красной краской памятник павшим советским воинам в городе Титувенай в Литве. Правоохранители сейчас расследуют обстоятельства правонарушения. Согласно литовским законам, за осквернение захоронения вандалам грозит штраф.