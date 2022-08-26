Памятник павшим советским воинам в Литве залили краской

Вандалы залили красной краской памятник павшим советским воинам в городе Титувенай в Литве. Об этом со ссылкой на департамент полиции при МВД страны сообщили «Известия» в Telegram-канале.

«В городе Титувенай Кельмесского района красной краской облит памятник советским солдатам. Ущерб устанавливается», — говорится в ежедневной сводке происшествий.

Правоохранители расследуют обстоятельства правонарушения. По законам Литвы, за осквернение захоронения вандалам могут выписать штраф. Кроме того, им может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

В столице Латвии продолжаются работы по сносу памятника Освободителям Риги. Полиция задерживает людей, протестующих против сноса мемориала. Митинги проходят мирно, что не мешает правоохранителям грубо кидать людей на асфальт.

Посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника воинам-освободителям Риги. Ведомство также потребовало от Латвии остановить полицейский произвол и репрессии.