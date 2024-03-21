Мир 21 марта 2024, 10:02 Вандалы испортили новый мурал Бэнкси в Лондоне Вандалы облили краской новую работу художника Бэнкси в Лондоне Vuk Valcic/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вандалы испортили новую работу известного художника Бэнкси на севере Лондона. Об этом сообщила газета The Guardian.

Мурал изображен на фоне старого вишневого дерева. Бэнкси изобразил человека с водонапорным шлангом. Эта работа просуществовала всего два дня. Власти Лондона не успели вовремя установить защитные ограждения вокруг мурала. Поэтому вандалам не составило труда залить его белой краской.

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Поклонник Бэнкси специально приехал из Германии, чтобы посмотреть на его новую работу. Он отметил, что все произведения художника носят временный характер. Поклонник добавил, что вандализм в этом случае был ожидаем.

В конце февраля прошлого года в том же Лондоне Бэнкси нарисовал на знаке «Стоп» дроны. Спустя время несколько темнокожих мужчин похитили его работу. А момент кражи попал на видео.

Рисунки художника уходят с молотка за рекордные суммы. Его работу «Любовь в мусорном ведре» выставляли на аукционе за 25 миллионов долларов.