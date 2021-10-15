Картину Бэнкси продали за рекордную сумму

Частично разрушенную картину Бэнкси «Любовь в мусорном ведре» продали в ходе лондонского аукциона Sotheby’s. Ее стоимость составила 25 миллионов долларов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Bloomberg.

Картина стала самой дорогостоящей из всех работ художника. Известность она приобрела еще в 2018-м году. В тот момент она носила название «Девочка с воздушным шаром». В ходе торгов на Sotheby’s она ушла с молотка за один миллион 200 тысяч долларов. Однако в раме картины был спрятан шредер. Сразу после продажи он изрезал половину картины, что вызвало бурную реакцию публики. Это событие привело к решению переименовать полотно.

Ранее Бэнкси представил десять новых граффити. Картины появились в курортных городах на восточном побережье Англии в Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Кромере, Лоустофте и Олтон-Броде. После видеоролики с их изображением опубликовали в Instagram-аккаунте художника. Ролик получил название «A Great British Spraycation».