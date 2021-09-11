Вакцины от ковида оказались эффективны для аутоиммунных больных

Ученые в Нидерландах провели исследование, которое показало, что вакцины от коронавируса эффективны и для людей с аутоиммунными заболеваниями. Об этом сообщило здание Volkskrant.

Медицинский центр университета Амстердама совместно со службой донорства крови Sanquin провели исследование, чтобы изучить, насколько эффективны вакцины против коронавируса для пациентов с аутоиммунными болезнями. Иммунолог Тако Кауперс признался, что результаты, которые они увидели, сильно превзошли их ожидания.

После прививки от коронавируса в организме у аутоиммунных больных выработалось примерно такое же количество антител, как и у здоровых людей, получивших вакцину. Ученые уже направили доклад по проведенной работе в Минздрав Нидерландов. Властям предстоит решить, какие пациенты могут пройти ревакцинацию. Но Кауперс предположил, что бустерную дозу получит лишь небольшое число людей с аутоиммунными болезнями.

Ранее ученые установили, что воздействие на определенные гены человека может облегчить течение ковида.