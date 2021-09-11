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    11 сентября 2021, 17:01

    Вакцины от ковида оказались эффективны для аутоиммунных больных

    Александр Блинов

    Ученые в Нидерландах провели исследование, которое показало, что вакцины от коронавируса эффективны и для людей с аутоиммунными заболеваниями. Об этом сообщило здание Volkskrant.

    Вакцины от ковида оказались эффективны для аутоиммунных больных

    Медицинский центр университета Амстердама совместно со службой донорства крови Sanquin провели исследование, чтобы изучить, насколько эффективны вакцины против коронавируса для пациентов с аутоиммунными болезнями. Иммунолог Тако Кауперс признался, что результаты, которые они увидели, сильно превзошли их ожидания.

    После прививки от коронавируса в организме у аутоиммунных больных выработалось примерно такое же количество антител, как и у здоровых людей, получивших вакцину. Ученые уже направили доклад по проведенной работе в Минздрав Нидерландов. Властям предстоит решить, какие пациенты могут пройти ревакцинацию. Но Кауперс предположил, что бустерную дозу получит лишь небольшое число людей с аутоиммунными болезнями.

    Ранее ученые установили, что воздействие на определенные гены человека может облегчить течение ковида.