Ученые: лечить ковид можно будет воздействием на гены

Исследование показали, что воздействие на определенные гены человека может облегчить течение COVID-19. Об этом «Газете.ru» рассказали авторы научной работы, опубликованной в журнале Frontiers in Medicine.

Речь идет о трех генах: MAPT, CCR5 и PIGN. Воздействие на эти гены может влиять на предрасположенность человека к протеканию ковида в тяжелой форме, выяснили ученые, проведя геномный анализ.

«Была установлена связь трех генов MAPT, CCR5 и PIGN как с риском заболеть COVID-19 в средней или в тяжелой форме, так и с риском госпитализации. Поскольку MAPT также связан с развитием деменции, не исключено, что унаследованные варианты в этом гене оказывают влияние и на постковидные последствия для здоровья человека. А временное выключение функции гена PIGN может помочь уничтожить SARS-CoV-2 и вернуть общество к нормальной жизни», — рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

Исследователи рассчитывают, что открытие поможет в разработке новых таргетных препаратов для лечения вируса.