Венгрия купит российскую вакцину против СОVID-19 в декабре
Об этом Reuters сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования», — сказал Сийярто.
Он уточнил, что крупномасштабные поставки российской вакцины начнутся со второй-третьей недели января. Министр не исключил начала производства препарата в Венгрии.
Переговоры с Москвой о поставках препарата начал в конце октября премьер-министр страны Виктор Орбан. В Еврокомиссии пообещали принять против Будапешта административные меры, если та купит несертифицированную ЕС вакцину.
В Брюсселе подчеркнули, что не ведут переговоров с Россией и Китаем, и подписывают соглашение о поставках только с теми странами, которые намерены производить его на территории Евросоюза.
О намерении закупить в декабре российский противокоронавирусный препарат ранее сообщали в Аргентине.
Отечественные инфекционисты предупредили, что вакцинация противопоказана людям с обострившимися хроническими болезнями, ОРВИ или гриппом.