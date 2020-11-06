Венгрия купит российскую вакцину против СОVID-19 в декабре

В декабре текущего года Венгрия закупит небольшую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Клинические испытания, проверку препарата и процесс лицензирования завершатся в Будапеште.

Об этом Reuters сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования», — сказал Сийярто.

Он уточнил, что крупномасштабные поставки российской вакцины начнутся со второй-третьей недели января. Министр не исключил начала производства препарата в Венгрии.

Переговоры с Москвой о поставках препарата начал в конце октября премьер-министр страны Виктор Орбан. В Еврокомиссии пообещали принять против Будапешта административные меры, если та купит несертифицированную ЕС вакцину.

В Брюсселе подчеркнули, что не ведут переговоров с Россией и Китаем, и подписывают соглашение о поставках только с теми странами, которые намерены производить его на территории Евросоюза.

О намерении закупить в декабре российский противокоронавирусный препарат ранее сообщали в Аргентине.

Отечественные инфекционисты предупредили, что вакцинация противопоказана людям с обострившимися хроническими болезнями, ОРВИ или гриппом.