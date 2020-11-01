Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

«Вакцинация проводится только при отсутствии общих для вакцины противопоказаний и индивидуальных противопоказаний, которые могут быть у человека. При отсутствии обострения любых хронических заболеваний, острых состояний, включая ОРВИ, гриппы, инфекции. Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания», — сообщил Викулов.

Врач подчеркнул, что в редких случаях (1%) организм может вообще никак не отвечать на вакцину. Это связано с состоянием иммунной системы в момент прививки, правильностью техники вакцинации, стабильностью и активностью препарата. Антитела не вырабатываются, если у человека обострение болезни и он принимает какие-то лекарства.

Накануне первые добровольцы старше 60 лет получили вакцину «Спутник V» в рамках ее пострегистрационных испытаний. Всего в тестировании препарата примут участие 40 тысяч человек. Президент России Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация россиян начнется к концу года.