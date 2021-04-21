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    21 апреля 2021, 03:17

    Вакцину J&J рекомендовали для итальянцев старше 65 лет

    Анастасия Кукова

    Вакцину от коронавируса Janssen производителя Johnson & Johnson, как и препарат Vaxzevria (бывшая AstraZeneca), Минздрав Италии рекомендовал применять для вакцинации людей старше 65 лет. Ее признали безопасной трое ведущих медицинских экспертов.

    Вакцину J&J рекомендовали для итальянцев старше 65 лет

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике, распространенное медицинским ведомством.

    «Приняв во внимание постановление европейского агентства EMA и мнение Aifa, которое подтверждает крайне редкую частоту образования тромбов вследствие вакцинации против COVID-19 препаратом Janssen — Johnson & Johnson, и учитывая, что эта вакцина показала эффективность в предупреждении тяжелых случае заболевания, мы рекомендуем использовать те же условия применения, как с вакциной Vaxzevria», — сказано в документе.

    Ведомство посоветовало использовать вакцину Janssen предпочтительно для лиц старше 60 лет. Они нуждаются в первоочередной защите. Первая партия этого препарата будет распределена по регионам 21 апреля. Она насчитывает 184 тысячи доз. Неделю назад она была доставлена на авиабазу Пратика-ди-Маре.

    Рим хочет к концу сентября добиться вакцинации 80% населения. В Италии распределены 15,8 миллиона доз вакцин, но воспользовались ими пока только 4,6 миллиона граждан.

    В конце февраля вакцина Johnson & Johnson была рекомендована для использования американским медицинским регулятором FDA.