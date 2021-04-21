Вакцину J&J рекомендовали для итальянцев старше 65 лет

Вакцину от коронавируса Janssen производителя Johnson & Johnson, как и препарат Vaxzevria (бывшая AstraZeneca), Минздрав Италии рекомендовал применять для вакцинации людей старше 65 лет. Ее признали безопасной трое ведущих медицинских экспертов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике, распространенное медицинским ведомством.

«Приняв во внимание постановление европейского агентства EMA и мнение Aifa, которое подтверждает крайне редкую частоту образования тромбов вследствие вакцинации против COVID-19 препаратом Janssen — Johnson & Johnson, и учитывая, что эта вакцина показала эффективность в предупреждении тяжелых случае заболевания, мы рекомендуем использовать те же условия применения, как с вакциной Vaxzevria», — сказано в документе.

Ведомство посоветовало использовать вакцину Janssen предпочтительно для лиц старше 60 лет. Они нуждаются в первоочередной защите. Первая партия этого препарата будет распределена по регионам 21 апреля. Она насчитывает 184 тысячи доз. Неделю назад она была доставлена на авиабазу Пратика-ди-Маре.

Рим хочет к концу сентября добиться вакцинации 80% населения. В Италии распределены 15,8 миллиона доз вакцин, но воспользовались ими пока только 4,6 миллиона граждан.

В конце февраля вакцина Johnson & Johnson была рекомендована для использования американским медицинским регулятором FDA.