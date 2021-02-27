Вакцину от коронавируса Johnson & Johnson рекомендовали к применению в США

В США к применению рекомендовали третью вакцину от коронавируса. На голосовании консультативного совета экспертов при медицинском регуляторе FDA вынесли решение насчет препарата производства Johnson & Johnson.

FDA может разрешить применять вакцину на «экстренных» основаниях уже 27 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования. В таком случае американцев будут прививать уже тремя вакцинами. Первые две — от Pfizer и Moderna.

Потенциальную пользу от препарата единогласно признали превышающей все возможные риски.

Фирма Janssen Pharmaceutica, производящая вакцину, является подразделением концерна Johnson & Johnson. Созданный ей препарат — векторный, подобный российскому «Спутнику V» и англо-шведской AstraZeneca. Вакцинация потребует только одной инъекции.

До конца марта Johnson & Johnson запланировала поставить порядка 20 миллионов доз препарата, а до конца июня — еще около 100 миллионов доз.

У «Спутника V» появится назальная форма. Вакцина тоже будет двухкомпонентной, как и стандартная. Средство вводить будут только врачи.