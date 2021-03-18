Вакцину AstraZeneca разрешили использовать в ЕС. Польза препарата перевесила риск

Страны Евросоюза могут вернуться к использованию препарата от AstraZeneca для вакцинации граждан от коронавируса. Польза превысила риски побочных эффектов, которые он несет. Об этом говорится итоговом решении Европейского регулятора лекарств (ЕМА).

В ведомстве пояснили, что в ходе проверки не нашли связи вакцины с образованием тромбов у пациентов. Но препарат действительно может привести к сгущению крови у людей с низким уровнем тромбоцитов. Это очень редкие случаи. Все они будут изучаться и дальше.

«Это безопасная и эффективная вакцина, и преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски», — подвела итог глава ЕМА Эмер Кук.

Она подчеркнула, что агентство рекомендовало внести в инструкцию к препарату предупреждение для пациентов о том, что им нужно немедленно обратиться к врачу, если у них начнутся проблемы с дыханием, холод в руках и ногах, боль в животе или груди.

От применения вакцины AstraZeneca отказался целый ряд стран Евросоюза после того, как появилась информация о тромбах в кровеносных сосудах, которые она вызывает. Руководства стран заявили, что останавливают использование препарата до окончания расследования европейским регулятором.