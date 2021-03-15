Франция и Италия остановили использование вакцины AstraZeneca на одни сутки

Использование вакцины от коронавируса AstraZeneca вслед за Германией и другими европейскими странами приостановили Франция и Италия. Прививки этим препаратом прекратили до вторника, 16 марта, в ожидании решения Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА).

О прекращении использования вакцины во Франции объявил президент страны Эммануэль Макрон. Как сообщил телеканал BFM, свое решение французский лидер назвал мерами предосторожности.

Ограничение на использование препарата будет действовать 24 часа, пока EMA не выдаст новое заключение о безопасности вакцины.

«По рекомендации министра здравоохранения и регулирующих лекарственные средства органов принято решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Надеемся, что процесс прививания населения от коронавируса возобновиться в ближайшее время», — заявил Макрон в прямом эфире.

Итальянское агентство по лекарственным средствам Aifa объявило, что продлевает запрет на использование вакцины от коронавируса AstraZeneca по всей стране до нового заключения EMA.

Как сообщила газета La Stampa, в агентстве пояснили, что решение приняли в соответствии с аналогичными шагами, на которые пошли другие европейские страны.

«Aifa в сотрудничестве с EMA и другими европейскими регуляторами оценит все события, о которых сообщалось после вакцинации», — процитировало издание представителя агентства.

Он напомнил, что связь между смертями привитых пациентов пока не доказана. Случай, когда получивший препарат AstraZeneca итальянец скончался, сейчас расследует прокуратура. В агентстве уточнили, что речь идет о мужчине 58 лет, который работал учителем.

Сегодня же Минздрав Германии принял решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях образования тромбов у привитых этим препаратом. Федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств начал собственные исследования влияния препарата на появление тромбоэмболии у привитых.

Использование вакцины уже прекратили в Нидерландах, Дании, Австрии, Ирландии, Эстонии и Литве. В Норвегии сообщили, что один из привитых медиков, который получил дозу препарата, сегодня скончался.