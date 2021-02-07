Вакцину AstraZeneca назвали малоэффективной против штамма коронавируса из ЮАР

В клинических испытаниях в ЮАР приняли участие 2 026 человек, указано в материале. В ходе испытания выяснилось, что две дозы препарата не могут обеспечить защиту вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, которые вызываются новой мутации.

В AstraZeneca заявили, что выборка пациентов была «относительно мала». В компании также отметили, что пока результаты исследования ученых не прошли оценку экспертов. Эта вакцина, как отметили в AstraZeneca, «может защитить от тяжелого течения болезни», особенно если интервал между инъекциями будет составлять от восьми до 12 недель.

Новая мутация — штамм 501.V2 — была выявлена в Южной Африке в октябре 2020 года. Сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР, следует из данных Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», а также препараты от ковида других стран могли бы производиться в Словакии, заявил премьер-министр республики Игор Матович. Он пояснил, что Россия заинтересована в запуске производства вакцины в тех странах, куда поставляется препарат. По словам премьер-министра, власти страны готовы отправлять «Спутник V» в другие государства ЕС, если вакцину будут выпускать на территории республики.