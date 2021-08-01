Вакцинациям от коронавируса предрекли долгую жизнь

Прививочные кампании от коронавируса еще не скоро уйдут в прошлое. С таким прогнозом выступили британские вирусологи и эпидемиологи, сообщило РИА «Новости».

Правительственная группа по ЧС в Великобритании представила отчет, из которого следует, что коронавирус вряд ли исчезнет. Количество его мутаций, по мнению экспертов, зависит от качества профилактических мер.

Вирусологи сделали прогноз, что вакцина со временем будет терять свою эффективность. Поэтому людей придется прививать повторно. По мнению ученых, иммунитет к инфекции, защищающий от тяжелого течения ковида, скорее всего, со временем будет ослабевать. И никто не застрахован от появления новых мутаций коронавируса в будущем, которые будут иметь более высокую летальность.

Прививочные кампании в разных странах будут продолжаться еще много лет, предрекли вирусологи. Как часто людям придется делать прививки, пока до конца не ясно.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что один привитый человек в семье в три раза снижает риск заражения для остальных родственников.