Вакцинация «Спутником V» в Аргентине начнется 29 декабря

Вакцинация российским препаратом «Спутник V» начнется в Аргентине 29 декабря. В понедельник, 28 декабря, доставка препарата завершится во все провинции страны.

Об сообщила пресс-служба президента Аргентины.

«Президент Альберто Фернандес провел совещание с губернаторами, где он их проинформировал, что в понедельник дозы вакцины „Спутник V“ прибудут в каждую провинцию, участники договорились, что утром во вторник начнется процесс вакцинации по всей стране», — приводит РИА «Новости» слова сообщения.

Самолет с первой партией российской вакцины от 2019-nCoV «Спутник V» приземлился в Аргентине в четверг, 24 декабря. В общей сложности в Южную Америку привезли 300 тысяч доз. Сначала прививки будут делать местным медикам. После новых поставок будут вакцинировать пожилых, сотрудников безопасности и полицейских. После этого очередь дойдет до остальных. К марту в Аргентине планируют привить 10 миллионов человек.