facebook_pixel
    24 декабря 2020, 17:53

    Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Аргентину

    Андрей Иванов

    Самолет с первой партией российской вакцины от 2019-nCoV «Спутник V» приземлился в Аргентине. Всего в Южную Америку привезли 300 тысяч доз. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Аргентину

    Как рассказал корреспондент агентства, самолет в аэропорту Эсейса встретили глава правительства Аргентины Сантьяго Кафьеро, министр здравоохранения Гинес Гонсалес и посол России Дмитрий Феоктистов.

    Сначала прививки будут делать местным медикам. После новых поставок будут вакцинировать пожилых, сотрудников безопасности и полицейских. После этого очередь дойдет до остальных. К марту в Аргентине планируют привить 10 миллионов человек. Масштабная вакцинация начнется в латиноамериканской стране на следующей неделе.

    Аргентина экстренно зарегистрировала «Спутник V» в среду, 23 декабря, на основании клинических исследований в России. Собственных испытаний Буэнос-Айрес не проводил. Вакцину для Аргентины будут производить в Индии, Китае, Южной Корее и других странах — партнерах РФПИ.