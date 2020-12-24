Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Аргентину

Как рассказал корреспондент агентства, самолет в аэропорту Эсейса встретили глава правительства Аргентины Сантьяго Кафьеро, министр здравоохранения Гинес Гонсалес и посол России Дмитрий Феоктистов.

Сначала прививки будут делать местным медикам. После новых поставок будут вакцинировать пожилых, сотрудников безопасности и полицейских. После этого очередь дойдет до остальных. К марту в Аргентине планируют привить 10 миллионов человек. Масштабная вакцинация начнется в латиноамериканской стране на следующей неделе.

Аргентина экстренно зарегистрировала «Спутник V» в среду, 23 декабря, на основании клинических исследований в России. Собственных испытаний Буэнос-Айрес не проводил. Вакцину для Аргентины будут производить в Индии, Китае, Южной Корее и других странах — партнерах РФПИ.