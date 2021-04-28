Вакцинация «Спутником V» началась в Узбекистане

Вакцинация от коронавируса российским «Спутником V» 28 апреля началась в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба хокимията (мэрии) столицы Узбекистана.

«С 28 апреля в центральных поликлиниках Ташкента стартует вакцинация вакциной «Спутник V», — сказано в сообщении хокимията. Его процитировало РИА «Новости».

Администрация города отметила, что вакцину в первую очередь получат люди старше 65 лет.

Первая партия «Спутника V» была доставлена в страну 23 апреля. Посольство России в Узбекистане 27 апреля сообщило, что вторая партия уже находится в стране, вакцинация стартует 28-го числа.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса началась в Узбекистане 1 апреля. Сначала прививку получают медицинские работники и люди старше 65 лет. До настоящего времени жители страны прививались вакциной AstraZeneca и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Минздрав Узбекистана рассчитывает за апрель–июнь вакцинировать около четырех миллионов человек. Это более 11,5% населения. До конца года прививку планируют сделать порядка семи миллионам человек. Ташкент ждет, что до конца июня получит еще 4,5 миллиона доз вакцин AstraZenca и китайского препарата.