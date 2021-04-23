Узбекистан получил первую партию вакцины «Спутник V»

Узбекистан получил первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Медицинский препарат доставили при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Узбекистан сертифицировал «Спутник V» и одобрил его для массового применения 17 февраля.

«Процесс сертификации начался только после получения от разработчиков необходимых материалов, в частности, результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины», — добавили в ведомстве.

Прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. На первом этапе в апреле вакцину вводили в первую очередь людям старше 65 лет и медицинским работникам. В республике используют препарат британо-шведской компании AstraZeneca и рекомбинантную китайскую вакцину Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте страна получила 1,6 миллиона доз этих препаратов, сейчас вакцинировано около 490 тысяч человек.

Ранее лаборатория Richmond в Аргентине произвела первую партию вакцины «Спутник V». Вскоре ее доставят в НИЦЭМ имени Гамалеи для контроля качества препарата.