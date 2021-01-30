Киев намерен из бюджета профинансировать прививочную кампанию на Украине. Вакцинация для граждан будет бесплатной и добровольной. Для большинства из них обращение в частную клинику невозможно, но при желании и наличии средств можно будет привиться самостоятельно.

Об этом сказано в пресс-релизе, распространенном офисом президента Украины Владимира Зеленского.

«Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. <…> Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных клиниках, но для большинства украинцев такая профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 не то, на чем должно зарабатывать государство», — цитирует его пресс-служба.

Зеленский уточнил, что намерен «поддержать рынок» и разрешить частным клиникам принять участие в кампании вакцинации.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил изданию «Наше время», что в феврале Украина получит 117 тысяч доз препарата от компании Pfizer. В первом полугодии Киев получит 2,2-3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

В телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский назвал получение европейской вакцины вопросом политики и геополитики.