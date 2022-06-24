Названо число спасенных жизней вакцинацией от коронавируса

Вакцинация от коронавируса спасла жизни 20 миллионов людей в 2021 году, из которых более половины приходится на богатые страны. Об этом говорится в исследовании медицинского журнала The Lancet.

Авторы отметили, что на страны с высоким доходом населения пришлось более 12 миллионов предотвращенных смертей. Еще семь миллионов людей спасли в бедных странах, благодаря программе Covax, по бесплатной передаче вакцин.

По словам авторов исследования, неравномерный доступ к препаратам привел к тому, что человечество дополнительно потеряло еще более полумиллиона людей, которых могла спасти вакцинация.

На долю предотвращенных смертей, связанных с вакцинацией пришлось более 75%. Остальные случаи связаны с уменьшением распространения вируса и снижением общей нагрузки на систему здравоохранения, что улучшило доступ к медицинской помощи.

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 3154 случаев заражения коронавирусом. В больницы доставили 1102 пациента, умерли 65 россиян с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Количество выздоровевших составило 3225 человек.

Полный курс вакцинации прошли 88 082 869 россиян, еще 92 457 263 человека получили инъекцию первым компонентом.