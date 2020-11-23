Вакцина британской компании AstraZeneca от коронавируса показала эффективность в 70%

Специалисты британской компании AstraZeneca разработали вакцину от коронавируса. Препарат оказался эффективным на 70%. При особом способе введения вакцина была эффективна в 90% случаев.

Как сообщила фармкомпания, вакцину AZD1222 ввели в половинной дозе 2,7 тысячи человек. Спустя месяц участники испытания получили ее в полной мере. Тогда эффективность составила 90%. Повторное введение вакцины еще девяти тысячам человек показало эффективность 62%. В среднем этот показатель составил 70%.

«При одном из вариантов введения вакцина может быть эффективна примерно на 90%, к тому же если использовать этот способ, то за счет того же объема вакцины может быть привито большее число людей», — приводит сайт фармкомпании слова руководителя испытаний в Оксфорде, профессора Эндрю Полларда.

Всего COVID-19 выявили у 131 участника тестирования препарата. Болезнь после прививки протекала в легкой форме.

Ранее свою эффективность в 95% доказала вакцина Pfizer и BioNTech. Разработанную в Центре имени Гамалеи вакцину «Спутник V» признали эффективной на 92%.