Американская компания Рfizеr сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса

Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический холдинг Pfizer сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса. Во время третьего этапа клинических испытаний препарат показал высокую эффективность.

«Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 <…> в первом промежуточном анализе эффективности», — говорится в релизе, который опубликовал сайт Pfizer.

Глава фармацевтического гиганта Альберт Бурла подчеркнул, что сегодня великий день для науки и человечества.

«Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины защищать от болезни», — заявил он.

Согласно текущим прогнозам, уже в этом году могут произвести до 50 миллионов доз вакцины, а в 2021-м довести число до 1,3 миллиарда.

По словам профессора Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрия Кулиша, пик гонки по созданию эффективной вакцины от 2019-nCoV придется на январь 2021 года. В это время появятся отчеты о третьем этапе исследования сразу нескольких препаратов.