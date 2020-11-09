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    09 ноября 2020, 16:44

    Американская компания Рfizеr сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса

    Андрей Иванов

    Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический холдинг Pfizer сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса. Во время третьего этапа клинических испытаний препарат показал высокую эффективность.
    Американская компания Рfizеr сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса

    «Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 <…> в первом промежуточном анализе эффективности», — говорится в релизе, который опубликовал сайт Pfizer.

    Глава фармацевтического гиганта Альберт Бурла подчеркнул, что сегодня великий день для науки и человечества.

    «Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины защищать от болезни», — заявил он.

    Согласно текущим прогнозам, уже в этом году могут произвести до 50 миллионов доз вакцины, а в 2021-м довести число до 1,3 миллиарда.

    По словам профессора Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрия Кулиша, пик гонки по созданию эффективной вакцины от 2019-nCoV придется на январь 2021 года. В это время появятся отчеты о третьем этапе исследования сразу нескольких препаратов.