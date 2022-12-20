Мир 20 декабря 2022, 04:04 Продюсера Вайнштейна признали виновным по трем обвинениям в изнасиловании РИА «Новости»

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Продюсера Харви Вайнштейна признали виновным по трем обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ему может грозить до 24 лет лишения свободы, сообщил телеканал CNN.

Вайнштейна признали виновным по трем из семи выдвинутых против него обвинений, включая изнасилование. Заседание суда проходило 19 декабря в Лос-Анджелесе. Во время слушания прокурор заявил, что продюсер использовал свое голливудское влияние, чтобы заманивать женщин на личные встречи и нападать на них. Вайнштейн не признал себя виновным по всем семи обвинениям.

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Как уточнили журналисты, три обвинения были связаны с моделью и актрисой, которая заявила, что киномагнат напал на нее в номере отеля в феврале 2013 года.

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По словам пресс-секретаря продюсера Джуды Энгельмайер, есть веские основания для апелляции, основанные на времени и месте предполагаемых событий. Она подчеркнула, что Вайнштейн готов продолжать бороться за признание себя невиновным.