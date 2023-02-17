Мир 17 февраля 2023, 01:15 Вагоны с химическими веществами сошли с рельсов в США Несколько грузовых вагонов с химическими веществами сошли с рельсов в США

Читать 360tv в

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в пригороде Детройта (штат Мичиган, США), сообщил телеканалом ABC. В некоторых из вагонов находились химические вещества. Местные власти сообщили, что опасности разлива нет.

Все произошло в районе Ван Бюрен. На кадрах с места видно, что минимум шесть вагонов грузового состава сошли с рельсов.

Реклама

Как утверждают чиновники, только один вагон в составе перевозил опасные вещества. Признаков утечки или повреждений в нем нет.

Реклама

По данным представителей пожарной службы, сход вагонов с рельсов вызвал проблемы с движением, но опасности для населения авария не представляет.

В начале февраля 50 вагонов грузового поезда, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов в штате Огайо (США). После этого вагоны загорелись, сообщил представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм. Поезд перевозил винилхлорид. Это ядовитое и легковоспламеняющееся вещество. Продукты его горения представляют опасность для окружающей среды. Изначально точное число поврежденных вагонов не сообщалось.