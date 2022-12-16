Мир 16 декабря 2022, 13:28 «Вагнеровцы» помешали миротворцам ООН работать в Африке — Госдеп Госсекретарь США Блинкен обвинил ЧВК «Вагнер» во вмешательстве в дела миссии ООН в Африке РИА «Новости»

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Госдеп США расследовал работу частной военной компании «Вагнер» в Африке и пришел к выводу, что бойцы мешают миротворцам из ООН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом американским журналистам, рассказал ТАСС.

На пресс-конференции по итогам саммита США — Африка его попросили рассказать о работе российской ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике. Госсекретарь признался, что Госдеп провел расследование. Энтони Блинкен обвинил бойцов в «плохих поступках», например, использовании неких ресурсов и в том, что они подвергли представителей ООН опасности.

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«Мы видели, как „Вагнер“ вмешивается в миротворческие операции ООН», — сказал он.

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ЧВК «Вагнер» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Он рассказал «360» об особенностях боев за Артемовск, снабжении солдат и предполагаемом основателе компании. В сентябре появилась информация о том, что «вагнеровцы» покинули Африку, но руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов опроверг РИА ФАН эти слухи. По его словам, группировку в ЦАР наоборот нарастили.