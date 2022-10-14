«Вагнер» почти всегда воюют в одиночку. Пригожин рассказал об участии ЧВК в спецоперации | 360°

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Viber «Вагнер» почти всегда воюют в одиночку. Пригожин рассказал об участии ЧВК в спецоперации Бизнесмен Пригожин рассказал об оснащении бойцов ЧВК «Вагнер» и их участии в СВО РИА Новости

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Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают принимать активное участие в спецоперации, причем практически всегда сражаются в одиночку, заявил «360» российский предприниматель Евгений Пригожин. Он напомнил о том, что вагнеровцы никогда не бросают своих на поле боя, а также ответил на вопросы об оснащении бойцов, условиях службы и системе поддержке в частной военной компании.

— Как сейчас обстоят дела с оснащением бойцов ЧВК Вагнер — хватает ли им еды, снаряжения, техники, медикаментов? За счет каких средств приобретается все необходимое для них — частные средства/пожертвования или совместно с Минобороны?

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— Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью оснащены, им хватает еды, воды, оружия, техники и медикаментов. Основные затраты — это частные средства из тумбочки, из моей тумбочки.

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— Сколько профессиональных военных обратились за контрактом в ЧВК с начала спецоперации? После начала мобилизации их количество увеличилось?

— Данный вопрос находится в рамках секретности. Безусловно, с началом мобилизации количество растет, ведь мобилизация, кроме обязанности — долг и призыв.

— Изменились ли условия принятия в ЧВК после того, как была объявлена частичная мобилизация?

— Условия все те же. Были, есть и будут.

— Вчера вы говорили, что за Иванград сражались исключительно бойцы ЧВК. Какая обстановка под Бахмутом — там они воюют совместно с другими подразделениями? Украинские войска на этом направлении уже бегут или еще оказывают сопротивление?

— ЧВК «Вагнер» практически всегда воюют в одиночку, так надежнее. Под Бахмутом обстановка стабильно сложная, украинские войска оказывают достойное сопротивление и легенда о бегущих украинцах — всего лишь легенда.

Украинцы — парни с такими же железными яйцами, как и мы. Я это ясно показал в фильме «Лучшие в аду». И это неплохо. Мы славяне должны этим гордиться.

— На каких еще направлениях сейчас задействованы бойцы ЧВК?

— Вопрос находится в рамках секретности.

— Одним из основателей ЧВК считают Дмитрия Уткина, принимает ли он участие в решение боевых задач по время СВО? Если да, то в каком статусе?

— Вопрос также находится в рамках секретности, но могу сказать одно, тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой компьютерной игре имеет уровень — Бог.

— Сколько сотрудников ЧВК «Вагнер» представили к госнаградам с начала СВО, есть ли среди них Герои России? За какие успехи их наградили?

— Вопрос находится в рамках секретности.

— О бойцах ЧВК ходит много легенд — что они не сдаются в плен, что ради выполнения боевой задачи, не считают жертв. Так ли это?

— Готов продублировать ответы из сообщения на запрос от редакции издания «ПолитОнлайн»: Я попрошу один раз запомнить, учесть и больше не повторяться. ЧВК «Вагнер» никого не бросает на поле боя. Если есть риск того, что группа попадет в плен, мы сами разберемся с этой группой, и никому не дадим быть поруганными в плену.

Если боец рискует попасть в плен по какой-то необъяснимой причине, например, оставшись один на поле боя без боекомплекта, раненный, и не может бороться с врагом, то тогда он взрывает на себе ту самую, заветную гранату, которую дают каждому бойцу ЧВК «Вагнер». Ее так и называют: «последняя граната».

Бывают крайне редкие случаи, чрезвычайно редкие, когда бойцы ЧВК «Вагнер», находясь без сознания, в результате тяжелых ранений или контузий могут попасть в плен. Но за каждого попавшего в плен, мы берем в плен десятки, а то и сотни солдат и офицеров противника. Поэтому шансов держать в плену бойцов ЧВК «Вагнер» у противника нет никаких.

Что касается тел. Каждое тело наших бойцов — это святыня, которую мы просто так врагу не отдаем. Все тела вытаскиваются. И если потребуется погибнуть еще многим за тело нашего товарища, то они погибнут, но выполнят свой долг с честью. Это основа, это идеология, это культура, это кодекс чести ЧВК «Вагнер».

— Как ЧВК поддерживает семьи и родственников погибших в ходе СВО бойцов? Есть ли дополнительная поддержка, кроме президентской и региональной помощи?

— У нас своя система поддержки, а вот о президентской и региональной помощи я не слышал.

— Как и чем можно помочь бойцам ЧВК «Вагнер»?

— Разработать таблетку, которая улучшает работу головного мозга для «смежников».

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