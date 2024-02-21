Мир 21 февраля 2024, 02:16 «В золоте или биткоинах». Такер Карлсон рассказал, какую сумму Джонсон запросил за интервью Такер Карлсон: Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью по Украине РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что бывший британский премьер-министр Борис Джонсон попросил у него миллион долларов за интервью с разъяснением позиции по поводу украинского конфликта. Об этом публицист сказал в беседе с изданием Blaze.

По словам журналиста, Джонсон является тем, кто в 2022 году «по поручению правительства США собственноручно» помешал развитию мирных договоренностей между Россией и Украиной. Поэтому экс-премьер Британии ответственен «за гибель сотен тысяч человек».

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Карлсон запросил у Джонсона интервью после того, как политик назвал его «орудием Кремля» из-за беседы с российским лидером Владимиром Путиным. В начале публицисту ответили отказом, а потом назвали круглую сумму.

«В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: „Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах“», — рассказал Карлсон.

Он отметил, что Путин, в отличие от Джонсона, не заставил журналиста выплачивать миллион долларов за беседу с ним.

Ранее Карлсон рассказал, что американские спецслужбы устроили за ним слежку перед интервью с российским президентом. Публицист признался, что не раскрывал своих планов о поездке в Москву.