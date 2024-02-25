Мир 25 февраля 2024, 04:42 ВСУ ввели лимиты на использование боеприпасов NBC: в ВСУ ввели лимиты на использование боеприпасов из-за их дефицита РИА «Новости»

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Командование ВСУ вынуждено ввести нормирование боеприпасов из-за их острого дефицита. Об этом телеканалу NBC News сообщил мэр города Часов Яр Сергей Чаус.

Градоначальник отметил, что иностранная поддержка Украины ослабевает, у ВСУ заканчиваются боеприпасы и техника. Украинцы украсили стены города надписями с просьбами дать им оружие, в них сквозит разочарование непостоянством Запада. Американские и европейские политики подвели Украину в решающий момент, считает Чаус.

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Часов Яр находится недалеко от Авдеевки, которую недавно освободили российские войска. Мэр города опасается, что его город теперь «примет на себя еще большую тяжесть боевых действий».

О дефиците боеприпасов заявил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинская армия оказалась под натиском превосходящих сил России.