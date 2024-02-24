Мир 24 февраля 2024, 23:48 Кулеба заявил о снарядном голоде в ВСУ Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ страдают от огромного дефицита артснарядов РИА «Новости»

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ВСУ испытывают дефицит артиллерийских боеприпасов и других вооружений. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, как он отметил, украинская армия оказалась под натиском превосходящих сил РФ.

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Ранее Кулеба перешел на жаргон, чтобы попытаться объяснить отношения между Украиной и ее западными союзниками. По его словам, правительство Украины подписывает соглашения о безопасности с союзными государствами, чтобы страну не «кинули».

Кулеба назвал усталость Запада мифом и сторонники такого мнения якобы только подыгрывают «российскому нарративу». В качестве доказательства министр напомнил о принятом решении Европейского союза о выделении Украине 50 миллиардов евро в течение четырех лет.