«В ВСУ наметился очень серьезный голод». Аналитик объяснил, почему ВС РФ уничтожают меньше украинской боевой техники

От ударов авиации и артиллерии российской армии достаточно существенно сократились данные по потерям боевой техники в соединениях и частях украинской армии. Речь идет о действующих непосредственно против ВС РФ. Это свидетельствует о том, что этой боевой техники просто стало меньше, рассказал в эфире «360» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

У них начала существенно снижаться боеспособность, заметил Сивков. По его словам, определенным признаком тяжелого положения дел с кадрами на Украине может быть также и то, что недавно была уничтожена разведывательная группа, в составе которой действовали люди уже в ранге званий полковников.

«Сам факт появления, попросту говоря в поле, в качестве рядовых бойцов людей в ранге полковника говорит о том, что в Вооруженных силах Украины наметился очень серьезный голод», — рассказал Сивков.

На сегодня в Донецке наблюдается более-менее спокойная обстановка. Гуманитарных проблем нет, но периодически в городе отключают воду, рассказал местный житель Виталий. По его словам, прошедшая неделя была очень напряженная, можно сказать, тревожная, не прекращались обстрелы. Он также добавил, что накануне утром, 20 марта, тоже были обстрелы.