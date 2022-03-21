«Неделя была очень напряженная». Житель Донецка рассказал об обстрелах города со стороны ВСУ

Сейчас в Донецке наблюдается более-менее спокойная обстановка. Гуманитарных проблем нет, но периодически в городе отключают воду. Об этом «360» рассказал местный житель Виталий.

«Неделя была очень напряженная, можно сказать, тревожная. Обстрелы не прекращались ни на минуту. Они начинались с 07:00 и заканчивались поздним вечером. Прилетали и „Точки-У“, которых за последние пять дней, если я не ошибаюсь, сбили четыре штуки. Разрывы были очень сильные», — сказал Виталий.

Он добавил, что утром 20 марта тоже были обстрелы. Сейчас ситуация в городе более-менее спокойная. По словам мужчины, это может быть связано с тем, что войска объединенной группировки ведут наступательную операцию в районе Марьинки и Верхнеторецкого. Это западное и северное направления.

«Во многих районах города подача воды почасовая, в некоторых районах воды нет. В центральной части города проблем с водоснабжением нет. Продукты в магазинах есть, топлив на АЗС есть, в аптеках медикаменты в наличии. Проблем в гуманитарном плане нет. Конечно, периодически воду отключают, потому что обстреливают непосредственно насосные станции и электроподстанции», — пояснил Виталий.

Он подчеркнул, что станции находятся практически на линии разграничения, что затрудняет восстановительные работы.