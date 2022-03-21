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    21 марта 2022, 01:18

    «Неделя была очень напряженная». Житель Донецка рассказал об обстрелах города со стороны ВСУ

    Житель Донецка: проблем в гуманитарном плане в городе нет, но ракеты от ВСУ прилетают

    Андрей Васильев, Дарья Бунякова

    Сейчас в Донецке наблюдается более-менее спокойная обстановка. Гуманитарных проблем нет, но периодически в городе отключают воду. Об этом «360» рассказал местный житель Виталий.

    «Неделя была очень напряженная». Житель Донецка рассказал об обстрелах города со стороны ВСУ

    «Неделя была очень напряженная, можно сказать, тревожная. Обстрелы не прекращались ни на минуту. Они начинались с 07:00 и заканчивались поздним вечером. Прилетали и „Точки-У“, которых за последние пять дней, если я не ошибаюсь, сбили четыре штуки. Разрывы были очень сильные», — сказал Виталий.

    Он добавил, что утром 20 марта тоже были обстрелы. Сейчас ситуация в городе более-менее спокойная. По словам мужчины, это может быть связано с тем, что войска объединенной группировки ведут наступательную операцию в районе Марьинки и Верхнеторецкого. Это западное и северное направления.

    «Во многих районах города подача воды почасовая, в некоторых районах воды нет. В центральной части города проблем с водоснабжением нет. Продукты в магазинах есть, топлив на АЗС есть, в аптеках медикаменты в наличии. Проблем в гуманитарном плане нет. Конечно, периодически воду отключают, потому что обстреливают непосредственно насосные станции и электроподстанции», — пояснил Виталий.

    Он подчеркнул, что станции находятся практически на линии разграничения, что затрудняет восстановительные работы.