В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ, ведь он может остаться с людьми навсегда
«Этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может никогда не исчезнуть. ВИЧ не ушел», — сказал он. Его процитировал телеканал CNN.
По его словам, нужно оставаться реалистами и понимать, что 2019-nCoV «может перерасти в длительную проблему». Однако не исключено, что этого не произойдет. Райан отметил, что мир уже получил некоторые знания о лечении коронавируса. Ученые и дальше будут продвигаться в изучении вируса, но это потребует от них «огромных усилий».
Уже сейчас специалисты создали более 100 потенциальных вакцин. Некоторые из них уже проходят клинические испытания. Российские исследователи начнут их тестировать в июне 2020 года.
Представитель ВОЗ отметил, что, даже несмотря на наличие вакцин от разных болезней (например корь), полностью справиться с заболеваниями не удается.