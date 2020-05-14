В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ, ведь он может остаться с людьми навсегда

2019-nCoV может циркулировать на планете постоянно, как и ВИЧ. Сказать точно, насколько останется с людьми эта инфекция, невозможно. Такое заявление сделал руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

«Этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может никогда не исчезнуть. ВИЧ не ушел», — сказал он. Его процитировал телеканал CNN.

По его словам, нужно оставаться реалистами и понимать, что 2019-nCoV «может перерасти в длительную проблему». Однако не исключено, что этого не произойдет. Райан отметил, что мир уже получил некоторые знания о лечении коронавируса. Ученые и дальше будут продвигаться в изучении вируса, но это потребует от них «огромных усилий».

Уже сейчас специалисты создали более 100 потенциальных вакцин. Некоторые из них уже проходят клинические испытания. Российские исследователи начнут их тестировать в июне 2020 года.

Представитель ВОЗ отметил, что, даже несмотря на наличие вакцин от разных болезней (например корь), полностью справиться с заболеваниями не удается.