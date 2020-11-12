В ВОЗ рассказали, как уговорить антипрививочников на вакцину против COVID-19

«Для тех, кто уже отказался от вакцин в целом, принятие или отказ от вакцины COVID-19 может зависеть от характера самого препарата и его предполагаемой безопасности. Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия», — приводит агентство слова собеседника.

В ВОЗ уверены, что, когда в мире появятся безопасные и эффективные вакцины от COVID-19, люди изменят свой настрой в отношении прививок на позитивный. Важнейшую роль в этом сыграет осознание защиты и возможности вернуться к нормальной жизни.

Люди отрицают пользу вакцинации по разным причинам. Среди них есть и дезинформация о тех или иных препаратах.

В России зарегистрировали две вакцины от нового вируса. Созданный в Центре имени Гамалеи препарат «Спутник V» сейчас проходит третий этап исследования. Вакцина уже доказала свою эффективность на 92%. Пострегистрационное тестирование «ЭпиВакКороны» от «Вектора» может начаться уже 15 ноября.