Названа дата старта пострегистрационных испытаний вакцины «Вектора»

Заместитель председателя правительства подчеркнула, что ситуация с пандемией в России продолжает осложняться. В 17 регионах сложилась критическая ситуация с коечным фондом. Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в Москве, ЯНАО, на Алтае, в Калмыкии, в Магаданской области и Республике Тыва.

Еще одна отечественная вакцина, «Спутник V», сейчас проходит третий этап клинических испытаний, в котором примут участие в общем итоге 40 тысяч человек. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ее эффективность составляет 92%. Об этом свидетельствуют итоги промежуточного анализа данных тестирования. Вне клинических испытаний эффективность препарата, который создали специалисты Центра имени Гамалеи, составила 90%.

Президент России Владимир Путин назвал оба препарата безопасными и эффективными.