В ВОЗ рассказали, как победить пандемию коронавируса к середине 2022 года

Только через массовую вакцинацию 70% населения каждой страны в мире можно победить пандемию коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% — к середине следующего года», — заявил Гебрейесус на 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Его слова привел ТАСС.

Глава ВОЗ пояснил, что если удастся достичь указанных им показателей, то получится не только остановить пандемию, но и перезапустить мировую экономику.

Гебрейесус также указал на необходимость взаимодействия государств и частных компаний. Оно сможет ускорить процессы производства вакцин против COVID-19.

«Если страны могут мобилизоваться и мобилизовать промышленность для войн, то почему они не могут сделать то же для борьбы с общим врагом?», — задался вопросом глава ВОЗ. По его словам, «инвестиции в ковид составляют малую толику от того, что инвестируются в средства для убийства людей».

Гебрейесус также заявил о том, что со временем может появиться новый штамм коронавируса, который будет опаснее «дельты». По его словам, чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба.